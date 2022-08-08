Camii kubbesindeki yaralı leyleği itfaiye ekipleri kurtardı

Muş’un Hasköy ilçesinde ayaklarına ip dolanması sonucu camii kubbesinde mahsur kalan leylek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Hasköy Belediyesine bağlı İtfaiye ekipleri, ilçeye bağlı Koç köyündeki camii kubbesinde mahsur kalan leylek için seferber oldu. Ayaklarına dolanan ip nedeniyle kubbede mahsur kalan leylek, ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden indirildi. Leyleğin ayaklarındaki ipi çözen ekipler, onu yeniden doğal ortamına saldı.