Bulanık’taki oto lastikçilerde yoğunluk

MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık ilçesinde kış uygulaması çerçevesinde sürücüler araçlarının lastiklerini değiştirmek için oto lastikçilerde yoğunluk oluşturdu.

Karayolları ve Trafik Kanunu uygulamaları nedeniyle 1 Aralık’tan beri zorunlu hale gelen kış lastiği uygulaması nedeniyle lastikçilerde yoğunluk yaşanıyor. 1 Aralık’tan beri uygulamaya konulan ve yapılan yol uygulamasında ceza almak istemeyen sürücüler, kış lastiklerini takmak için lastikçilerde yoğunluğa neden oldu. İşletmeci İhsan Yıldız, vatandaşların kar ve fırtınaya yakalanmadan kış lastiği takmaları gerektiğini vurguladı. Daha önce el emeğiyle yapılan lastik değişiminin gelişen teknolojiyle yerini modern makinelere bıraktığını belirten Yıldız, günde 50 ile 100 aracın lastiğini değiştirebildiklerini söyledi. Lastik alırken kaliteli ve güvenli olmasına çok dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Yıldız, "Şu anda yoğunluğumuz olmaya başladı. Kar yağmasını bekleyelim diye bir şey yok. Zaten kış sezonuna girmiş bulunuyoruz. Doğu Anadolu Bölgesinde kış mevsimi erken geliyor. Müşterilerimizin mağduriyet yaşamamaları için erkenden araç lastiklerini değiştirmelerini öneriyoruz" dedi.