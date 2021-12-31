Bulanık’ta TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık ilçesindeki 125. Yıl İlk ve Ortaokulunda TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açılışı yapıldı.

Fuarda öğrencilerin üzerinde çalıştıkları projeler sergilendi. Açılışı yapılan 4006 TUBİTAK Bilim Fuarı, ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü. Görsel şölen şeklinde geçen fuarda İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel ve davetliler, öğrencilerin sergiledikleri projeleri inceleyip çalışmalar hakkında bilgi aldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, TÜBİTAK Bilim Fuarlarındaki eserlerin tamamının danışman öğretmenlerin gözetiminde öğrencilerin kendi emekleriyle hazırladığını belirterek, “Yapmış oldukları bu güzel ve başarılı çalışmalardan ötürü ve fuarın hazırlık ve ortaya çıkış sürecinde emeği geçen okul müdürümüze, öğretmen ve öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarında en çok ilgi çeken ise topraksız tohum ve akıllı ev projesi oldu.

125. Yıl İlk ve Ortaokulu öğrencilerinin hazırlamış olduğu TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarına İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, Şube Müdürü Tekin Erdoğan ile okul müdürleri, öğrenciler ve veliler katıldı.