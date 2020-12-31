Bulanık’ta tasarım ve beceri atölyeleri tamamlandı

MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yaptırılan tasarım ve beceri atölyeleri tamamlandı.

Bulanık’ta 2019 yılında yapımına başlanan 41 atölye tamamlanırken, 5 masal atölyesinin çalışmaları ise devam ediyor. Açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, "Tasarım atölyelerimizin sayıları giderek artıyor. Atölyeler, öğrencilerin yeteneklerini keşfetmelerini sağlayacak ve kendilerini geliştirmeleri için onları cesaretlendirip bilinçlendirecek. Atölyelerde yapılan çalışmalarla kültür, sanat, bilim ve hayat becerilerinde çocuklarımıza geniş bir bakış açısı sunacaktır. Onların yeteneklerini keşfetmelerine fırsat vermek açısından önemli. Burada yapılacak beceri temelli çalışmalar bütün derslerle doğrudan doğruya ilgili ve bağlantılıdır. Tasarım beceri atölyeleri, öğrencilerin dersleri hayatla bağlantılı hale getirmesinde fırsat sağlayacaktır" dedi.