Bulanık’ta “Sosyal Uyum ve Yaşam Eğitimi” semineri

MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık ilçesinde yasal olarak ikamet etmekte olan yabancı şahıslara yönelik “Sosyal Uyum ve Yaşam Eğitimi” semineri düzenlendi.

Göç İdaresi Başkanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü işbirliği çerçevesinde Bulanık Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde yabancılara yönelik eğitim semineri düzenlendi. Seminerde, Bulanık’ta yasal olarak ikamet eden yabancıların Türk toplumu ile uyum ve entegrasyonu, Türk kanunları ve örf adetleri, yabancıların banka, postane, hastane, okul gibi kamu kurumlarında dikkat etmesi gereken kurallar ile yabancıların hak ve yükümlülüklerine yönelik detaylı bilgilendirmeler yapıldı.

Eğitimde; yabancıların hakları ve uyması gereken yükümlülükler, e-Devlet kullanımının yaygınlaştırılması ve COVİD-19 salgını ile alakalı detaylı bilgilendirmeler Muş İl Göç Uzmanı, Uyum ve İletişim Çalışma Grubu Başkanı Emrah Erzurum tarafından yapılırken, Kürtçe dilinde gönüllü tercümanlığı ise Muş İl Göç Müdürlüğü personeli Mehmet Nuri Toktaş yerine getirdi.

Bulanık Halk Eğitim Merkezi Müdürü Metin Bostancı, eğitimin önemine değinerek, “Bu eğitimle başka bir kültürden buraya gelmiş insanların bu toplumla intibak etmesini, uyum sağlamasını ve karşılıklı iki toplumun birbirini anlamasını sağlayacak. Aynı zamanda da gelecek kuşakları eğiterek yola devam edecek olan bir işlevi icra edecek. Alacağınız bu eğitimin önemini idrak edeceğinizi biliyor, farkındalığınızı yükselterek faydalı bir işe başlayacağınızı düşünüyorum. İlçemizde yabancılara yönelik sosyal eğitim seminerine katılanların hak ve sorumlulukları ile ülkemizi ve ilimizi tanıtıcı bilgiler veriyoruz. Bu seminere katılan, ülkemize misafir olan vatandaşların ilgi ve alakası son derece olumluydu. Bu seminere katılmayıp talepte bulunacaklar için eğitimlerimiz devam edecek. Kimlik kartlarıyla müracaat etmeleri halinde onlara da eğitim vereceğiz. Elimizden geldiğince onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz” dedi.