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Bulanık’ta sokağa çıkma kısıtlaması

Muş’un Bulanık ilçesinde korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı ilçe merkezi sessizliğe büründü.

MUŞ 23.04.2021, 16:35
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Bulanık’ta sokağa çıkma kısıtlaması

Muş’un Bulanık ilçesinde korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı ilçe merkezi sessizliğe büründü.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nda alınan kararlar doğrultusunda korona virüsle mücadeledeki kural ve önlemleri içeren "Kısmi Kapanma" kapsamında Bulanık ilçesinde dün akşam saat 19.00 itibarıyla başlayan sokağa çıkma kısıtlamasında emniyet mensupları da denetimlerini artırdı. Uygulamayla birlikte ilçede cadde ve sokaklar sessizliğe bürünürken, kentte görev yapan güvenlik güçleri de devriye atarak kontroller gerçekleştirdi.
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