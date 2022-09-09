Bulanık’ta servis denetimi

MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık ilçesinde taşımalı eğitim yapan öğrencilerin okullarına güvenli ve konforlu bir şekilde ulaşmalarını sağlamak amacıyla okul servis araçları denetlendi.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ali Çiçekli başkanlığındaki komisyon üyeleri olan jandarma ve zabıta personelleri tarafından denetimler gerçekleştirildi. Denetimin ardından açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Şube Müdürü Ali Çiçekli, 2022-2023 eğitim öğretim yılında toplamda bin 928 öğrencinin 160 servisle taşınacağını belirterek, “Öğrencilerimizin sağlıklı, hijyenik, güvenli, yasaların öngördüğü kriterlere uygun şekilde yolculuk yapmaları için rutin kontrolleri yapılmaya başlandık. Öğrencilerimizin evlerinden okullarına, okullarından evlerine güvenli bir trafik ortamında gidip gelmelerini sağlamak üzere yoğun ve sürekli denetimler yapacağız” dedi.