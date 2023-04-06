Bulanık’ta şap hastalığına karşı aşılama çalışması devam ediyor

2 virüsüne karşı aşılamaya devam ettiğini söyledi.

Şap hastalığının farklı illerde görülmesinin ardından alınan tedbirlerle hayvan sevkiyatları durdurulmuş, hayvan pazarları kapatılmıştı. Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde üretilen aşılar, ülke genelinde hızla uygulanmaya başlandı. Sevkiyatların durdurulması tedbirine uymayan çiftçiler para cezası ile karşı karşıya kalırken, taşınan hayvanlar da kesimhaneye gönderiliyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler, özellikle diğer illerle sınırı olan hayvancılığın ve hayvan sevkiyatının yoğun olduğu bölgelerden aşılama çalışması başlattı.

Bulanık’ta başlatılan çalışmaların ardından risk faktörünün yüksek olduğu bölgelerde aşıların uygulandığını belirten İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fırat Özoğul, "Bakanlığımızca yapılan duyurular neticesinde Türkiye’de, ülkemizin dışında görülen Serotipi (SAT-2) hastalığı yeni bir şap virüsü üzerine tedbirler alındı. Bu tedbirler çerçevesinde tüm Türkiye’de olduğu gibi ilçemizde de kesim, ithalat, ihracat maksatlı hayvan sevklerinin dışında bütün hayvan sevkleri ilkbahar şap aşılaması kampanyası sonuna kadar durduruldu. Bu kampanya süresince biz de hem normal şap aşılamamızı yapıyoruz hem de bu yeni çıkan şap virüsüne karşı da bakanlığımız çok hızlı bir şekilde organize oldu. Bakanlığımıza bağlı şap enstitüsü tarafından aşı geliştirme çalışması yapıldı. Şu an kendi ürettiğimiz aşıların tedarikini yaptık” dedi.