Bulanık’ta otobüs terminalinin temeli atıldı

MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık ilçesinde yapılacak şehirlerarası otobüs terminalinin temeli törenle atıldı.

Muş - Bulanık çevre yolu güzergahında yapılacak terminal binası için temel atma töreni yapıldı. Burada konuşan İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, proje üzerinde yaklaşık 1,5 yıldır çalıştıklarını belirterek, “Yaklaşık üç ay içerisinde yeni otogar tamamlanacak. 7 bin metrekare üzerinde kurulan yeni otobüs terminali tamamlandığında şehri ulaşım konusunda rahatlatacak. Şehirlerarası yolcu terminalleri ve benzeri binalar asılında önemli. Şehirlerin imajının bir parçası diye düşünüyorum. İnsanların herhangi bir şehre gittiklerinde ilk gördükleri yer terminal binaları. Orada görkemli, güzel, bakımlı, temiz ve hizmeti tam anlamıyla karşılayacak bir bina gördüğünde olumlu bir imaj kalır zihinlerinde. Dolayısıyla terminaller şehirlerin tanıtım yüzü gibidir. Bulanık’a değer katacak bir hizmet. Göreve geldiğim günden beri Bulanık ilçesinde yaklaşık 500 bin metrekare parke taşı yaptık, halada yapıyoruz. Yıllardan beri yapılmayan işleri, borçlanmadan hizmet yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından terminal binasının temeli atıldı.