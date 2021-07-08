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Bulanık’ta mobil aşı uygulaması

Muş’un Bulanık ilçesi kurulan çadırda mobil aşı uygulamasına başlandı.

MUŞ 08.07.2021, 15:36
Bulanık’ta mobil aşı uygulaması

Muş’un Bulanık ilçesi kurulan çadırda mobil aşı uygulamasına başlandı.

Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, 15 Temmuz Şehitleri Parkı’nın önünde kurulan mobil aşı çadırında incelemelerde bulundu. Herkesi aşı olmaya davet eden Kaymakam İlidi, yaz ayları olması nedeniyle köy ve yaylalarda da vatandaşların aşı olması için mobil ekiplerin çalıştığını belirtti.

Bulanık İlçe Sağlık Müdürü Dr. Rıdvan Selvi ise, daha etkin aşılama yapmak amacıyla 15 Temmuz Şehitleri Parkı’nın önünde aşı noktası oluşturduklarını belirterek, “Amacımız aşı hakkı olanların ayağına aşıyı ulaştırıp bir an önce toplumumuzun korona virüs salgınından kurtulmasını sağlamak. Hepsinin aşısı bitinceye kadar biz buradayız. İlçemizde bugüne kadar 21 bin 862 doz aşı yapıldı. Hiçbir ciddi yan etki gözlenmedi. 112 aile sağlığı merkezi, Bulanık Devlet Hastanesi, belediye çay bahçesi önündeki aşı uygulama noktası ve her gün farklı köylere gidip aşılama yapan iki mobil aşı ekibimizle vatandaşlarımıza randevusuz aşı hizmeti vermekteyiz. Korona virüse karşı en etkili silahımız hali hazırda elimizde bulunan aşılardır ve güvenilirdir. Bütün vatandaşlarımızı aşı alanlarımıza davet ediyoruz” dedi.
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