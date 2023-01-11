Bulanık’ta “Leader Sözleşmesi” protokolü imzalandı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) ile Bulanık Yerel Eylem Grubu Derneği arasında “Leader Sözleşmesi” protokolü imzalandı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Muş İl Koordinatörü Bünyamin Süne ile Bulanık Kaymakamı, Bulanık Belediye Başkan Vekili ve Bulanık Yerel Eylem Grubu Derneği Başkanı Oğuzhan Ocak arasında Leader programı çerçevesinde sözleşme imzalandı. Konuyla ilgili bilgi veren TKDK Muş İl Koordinatörü Bünyamin Süne, “Kaymakamlarımızın önderliğinde ilçelerimizde tarım ve turizm faaliyeti alanlarında ve özellikle kadınların ve gençlerin istihdamına yönelik önemli projelere, çalışmalara imza atacağımızı düşünüyor; Bulanık Yerel Eylem Grubu Derneği ile yaptığımız bu sözleşmenin hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Bulanık Kaymakamı Ocak, "Yerel Kalkınma Stratejisi çerçevesinde kırsal ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve istihdama katkıda bulunmak, yerel, doğal ve kültürel kaynaklara dayalı kırsal turizm ürünlerinin geliştirilmesi, topluluğun kültürel ve sosyal yaşamının geliştirilmesi ve yerel örgütlerin, derneklerin desteklenmesine yönelik bir dizi faaliyet gerçekleştirilecek. İlçemize hayırlı olsun" dedi.

Bulanık Yerel Eylem Grubu Derneği’nin amacıyla ilgili gazetecilere açıklamada bulunan derneğin Başkan Yardımcısı ve Bulanık Malazgirt Süt Üreticileri Başkanı Bedrettin Ziyalı, "Kırsal toplulukların kapasitelerinin geliştirilmesiyle, kırsal alanların sosyal, ekonomik ve çevresel olarak iyileştirilmesine destek olmak; yerelde henüz kullanılmayan yerel kaynak ve potansiyelden yararlanılarak yeni gelir kaynakları geliştirmek ve yaşam kalitesini iyileştirmek; kırsalda yaşayanların yerel kalkınma süreçlerine gerçek anlamda katılmalarını desteklemek ve kırsal toplulukların daha büyük topluluklarla uyumunu kolaylaştırmaktır” dedi.