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Bulanık’ta Köylere Hizmet Götürme Birliği için encümen seçimi

Muş’un Bulanık ilçesinde, Köylere Hizmet Götürme Birliği için encümen seçimi yapıldı.

MUŞ 26.05.2022, 18:07
Bulanık’ta Köylere Hizmet Götürme Birliği için encümen seçimi

Muş’un Bulanık ilçesinde, Köylere Hizmet Götürme Birliği için encümen seçimi yapıldı.

Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi başkanlığında yapılan kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. 55 köy muhtarının oy kullandığı kurulda, üç il genel meclis üyesi ve 2 köy muhtarı yarıştı. Seçim sonunda AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Sait Taşdemir, DBP İl Genel Meclis Üyesi Asım Çetinkaya, Gümüşpınar Köyü Muhtarı Nurican Kuşci ve Esenlik Köyü Muhtarı Necdet Doğrusoy meclis üyeliğine seçildi.

Seçimlerin hayırlı olması dileklerinde bulunan Kaymakam Mehmet İlidi, yapılan çalışmalar hakkında kısaca bilgi verdi.

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