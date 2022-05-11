Bulanık’ta kaybolan 8 yaşındaki çocuğu jandarma buldu

MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık ilçesine bağlı Köprüyolu köyünde kaybolan ve soğuktan etkilenen 8 yaşındaki çocuğu jandarma ekipleri buldu.

Bulanık ilçesine bağlı Köprüyolu köyünde yaşayan Devran Demir (8) isimli çocuk, ailesiyle birlikte ot toplamaya gittiği esnada kayboldu. Devran Demir’i bulamayan ailesi, durumu jandarmaya bildirdi. Bulanık İlçe Jandarma Komutanlığı, Asayiş Komando ve Karaağıl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin birkaç saat süren çalışması sonucu Demir, köyden 5 kilometre uzaktaki Yukarı Akçakaynak köyü yakınlarında bitkin ve soğuktan etkilenmiş halde bulundu.

Devriye aracı ile ambulansa taşınan ve bir süre ısınması sağlanan Demir, sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi.

Çocuklarına kavuşan aile jandarmaya teşekkür etti.