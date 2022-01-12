Bulanık’ta karla mücadele çalışması

MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından belediye ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İlçede kar yağışının durmasıyla belediye ekipleri cadde ve sokaklarda iş makinelerinin desteğiyle çalışma başlattı. Bulanık Belediyesi Zabıta Müdürü Erkan Hergül, vatandaşların sorun yaşamaması için ekiplerin özveriyle çalıştığını belirtti. Ekiplerin şehrin merkezinde çalışmalarını yoğunlaştırdığını anlatan Hergül, "Ekiplerimiz kısa sürede yolları açtı. Şehir merkezinde vatandaşların yoğun kullandığı güzergahlardaki kaldırımları ve yolları kardan temizledik. Kış için tüm hazırlıklarımızı yapmıştık. Karın etkili olmasından sonra ekiplerimiz hemen harekete geçti. Karla mücadele sezonunu sorunsuz şekilde geçirmek için araç sayımızı artırdık. İş makinelerimiz ve karla mücadele ekiplerimiz 7 gün 24 saat esasına göre teyakkuzda bekliyor. Bu akşam kar yağışının durması ile birlikte kentin dört bir yanında çalışmaya başlandı. Şu anda karla çalışmalarımızda 4 kepçe, 1 greyder ve 3 kamyonla aralıksız bir şekilde sürüyor" dedi.