Bulanık’ta “Kadına Yönelik Şiddete Karşı” seminer düzenlendi

MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık ilçesinde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle seminer düzenlendi.

Bulanık Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından 15 Kasım Aile Destek Eğitim Merkezi toplantı salonunda kadın kursiyerlere yönelik düzenlenen seminerde konuşan Bulanık İlçe Müftülüğü Vaizi Bennur Güler, Peygamber Efendimizin kadına verdiği değeri anlattı. Güler, "Peygamber Efendimiz, ‘Kadınların haklarını yerine getirme hususunda Allah’tan korkunuz! Zira siz onları Allâh’ın bir emaneti olarak aldınız. Sizin hayırlınız, kadınlarına hayırlı olandır. Eşlerinize yediğinizden yedirin, giydiğinizden giydirin, sakın onları dövmeyin ve onları incitecek çirkin sözler söylemeyin’ buyurmuştur" dedi.

Bulanık Aile ve Sosyal Hizmetler Biriminden Sosyolog Ceylan Şentürk’ün de bir konuşma yapmasıyla seminer sona erdi.

Seminere Bulanık Kaymakamının eşi Şeyma Ocak, Bulanık Aile ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürü Mihran Yaman, Bulanık Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Sadrettin Arslan, Bulanık İlçe Milli Etim Müdürü Yalçın Tunçel, Bulanık Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Abdulhakim Erdoğan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nazire Kormaz, İlçe Müftüsü Mahmut Tuz, Nüfus Müdürü Mustafa Özkan, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Emine Özdemir katıldı.