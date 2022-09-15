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Bulanık’ta İlköğretim Haftası etkinlikleri
MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık ilçesinde düzenlenen programla ‘İlköğretim Haftası’ kutlandı.
MUŞ 15.09.2022, 12:50
MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık ilçesinde düzenlenen programla ‘İlköğretim Haftası’ kutlandı.
‘İlköğretim Haftası’ münasebetiyle düzenlenen tören, çelenk sunumunun ardından Mevlana İlköğretim Okulu bahçesinde devam etti. Mevlana İlköğretim Okulu öğretmeni Elif Doğan’ın yaptığı açılış konuşmasının ardından şiirler okundu, okula yeni başlayan öğrencilere çiçek takdim edildi.
Daha sonra Kaymakam Oğuzhan Ocak ve protokol üyeleri sınıfları tek tek gezerek minik öğrencilerle yakından ilgilendi.
Programa Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak ve eşi Şeyma Ocak, Bulanık İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Tefek, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Tekin Kıpçak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
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|5
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|5
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|5
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