Bulanık’ta iftar çadırı kuruldu

Muş Bulanık Kaymakamlığı ve Bulanık Belediyesi tarafından Ramazan ayı nedeniyle iftar çadırı kuruldu.

Kent meydanında kurulan çadırda her gün 300 kişiye sıcak yemeğin dağıtılacağını ifade eden İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, Ramazan boyunca yaklaşık 9 bin kişiye iftar sofrası kuracaklarını söyledi. Kaymakam ve Belediye Başkanı Vekili İlidi, "Ramazanın en büyük hikmetlerinden biri, bir arada iftar sofrasında buluşmaktır. Paylaşımı ve dayanışmayı güçlendirmek adına iftar soframızda ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza, iftar vakti evine yetişemeyen vatandaşlarımıza, ilçemizde görev yapan memurlarımıza, yani zengin-fakir demeden yediden yetmişe bütün Bulanık sakinlerine gönül rahatlığı içinde, evlerinde oruç açıyormuş gibi sıcak bir ortam hazırlıyoruz. Bu ortamlar manevi ve gönül bağlarımızı güçlendiriyor. On bir ayın sultanı olan Ramazanı, halkımızın daha iyi idrak etmesi ve daha iyi anlaması için bütün Bulanık sakinlerini iftar çadırımıza bekliyoruz. Bu anlamda tüm vatandaşlarımızın Ramazanını kutluyorum. İnşallah güzelliklere vesile olur’’ dedi.

İftar çadırına İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Tefek, bazı kamu kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.