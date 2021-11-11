Bulanık’ta fidan dikimi

Muş’un Bulanık ilçesinde "Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında fidan dikimi gerçekleşti.

Bulanık Said Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen etkinliğe İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, İlçe Garnizon Komutanı Tekin Kıpçak, Emniyet Müdürü Aytaç Tefek , Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Burada bir açıklama yapan İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, ”Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘11 Kasım Ağaçlandırma Seferberliği’ nedeniyle yayımladığı genelgede, Türkiye’nin 78 milyon hektarlık alanıyla, ekolojik bakımdan zengin bir çeşitliliğe sahip olduğunu belirtti. Bundan dolayı çok mutluyuz. İlçemizde orman alanları çok az, gençlerimizle bu alanları doldurmak istiyoruz. Her fidan bir nefes diyoruz. Oksijenimizi nefesimize aktarıyoruz" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından fidanlar, katılımcılar tarafından toprakla buluşturuldu.