Bulanık’ta “Elmakaya’da Sanat Var” resim sergisi

MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık ilçesine bağlı Elmakaya Beldesi İlk ve Ortaokulu tarafından düzenlenen resim sergisi büyük ilgi gördü.

Bulanık ilçesine bağlı Elmakaya Beldesi İlk ve Ortaokulu tarafından “Elmakaya’da Sanat Var” sloganıyla düzenlenen resim sergisinin açılışına Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel ve şube müdürleri Metin Aral ile Ali Çiçekli, Bulanık İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Tevfik Keser, Elmakaya Belde Belediye Başkanı Mehmet Emin Yıldırım, Bulanık Halk Eğitim Merkezi Müdürü Metin Bostancı, okul öğretmenleri, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Okul Müdürü Dilara Arslan ile Görsel Sanatlar Öğretmeni Zeynep Kaplan tarafından organize edilen resim sergisi büyük beğeni topladı. Öğretmen ve öğrencilerin el emeği ve becerilerinin sergiye dönüştüğü programda bir konuşma yapan Okul Müdür Yardımcısı Fuat Avcı, sanatın keşfediciliği geliştirdiğini belirterek, öğrencilerin kendilerini keşfederek algılarını, duygularını ortay çıkartıp, hırçınlıklarını dizginlediklerini söyledi. Resim sergisinde görülen her parçanın, büyük bir emekle oluştuğunu belirten Avcı, “Kalemlerin, fırçaların ve boyaların kağıda dokunarak ortaya çıkardığı eserlerin altında imzası bulunan yeteneklerin, imkansızlıklar içerisinde neleri başardıklarına hep birlikte şahit oluyoruz. Yapılan bu sergide öğretmen ve öğrencilerimizin 2 yıllık emekleri sonucunda ortaya koyduğu çalışmalardır” dedi.

Okulun Görsel Sanatlar Öğretmeni Zeynep Kaplan ise öğrencilerle birlikte uzun bir süredir kurdukları hayalleri gerçekleştirdiklerini belirterek, “Öğrencilerimin sergiyi hazırlarken ki hevesi, bodrum katında kullanılmayan bir alanı rengarenk gördüklerinde duydukları heyecanı bir kez daha bana gösterdi ki sanatın yaşamı güzelleştiren birleştirici ve iyileştirici bir gücü var. Biz sergimize emeğimizi, sevgimizi ve ruhumuzu kattık ve sizlerle paylaşmak istedik. Elmakaya’daki çocukların dünyasının bir parçası olacaksınız bu sergiyi gezerken” ifadelerini kullandı.