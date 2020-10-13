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Bulanık’ta duvarlar sanatsal resimlerle renkleniyor

MUŞ’UN BULANIK BELEDİYESİ, İLÇE MERKEZİNDE BULUNAN DUVARLARI SANATSAL RESİMLERLE SÜSLÜYOR.

MUŞ 13.10.2020, 15:48
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Bulanık’ta duvarlar sanatsal resimlerle renkleniyor

MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık Belediyesi, ilçe merkezinde bulunan duvarları sanatsal resimlerle süslüyor.

Bulanık kent merkezinde yer alan soluk gri renkteki duvarlar, sanatsal içerikli resimlerle renkleniyor. Bulanık Belediyesince uygulanan proje kapsamında, şehirdeki gri yapılar sanatsal içeriklerle donatılıyor. İlk olarak İlçe Jandarma Komutanlığına ait duvarların boyanması başlatılan çalışma kapsamında bölgenin dokusuna uygun bir konseptte asker figürleri çizildi.

İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, duvarlara tarihi resim figürleri çizdiklerini belirterek, “İlçede bulunan bütün duvarlara elimizden geldiği kadar güzel figürler çizeceğiz. Amacımız Bulanık ilçesine güzel bir hizmet bırakmaktır” dedi.

Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel ile Şube Müdürü Metin Aral, Bulanık Belediyesi tarafından yapılan duvar süslemelerini yapan görsel sanatlar öğretmenlerini kutladı. Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, “Duvar çalışmalarının estetik görüntü kazanması amacıyla duvarlara tarihi resim, figür ve süslemelerin vatandaşlarımız tarafından farklı etki uyandıracağına inanıyorum. Bu çalışmaların vatandaşlarımız ve öğrencilerimizin tarihi değerlere sahip çıkmalarını sağlamak, merak duygusu uyandırmak açısından güzel bir çalışma olmuş. Bu nedenle güzel çalışmayı ortaya koyan tüm öğretmenlerimizi kutluyorum. İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi Beye bu güzel projelerinden dolayı da teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

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