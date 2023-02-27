Bulanık’ta depremzede çocuklar için etkinlik düzenlendi

Muş’un Bulanık Kaymakamlığı tarafından ilçede konaklayan depremzede çocuklar için moral ve motivasyon etkinliği düzenlendi.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 11 ili etkileyen büyük depremlerin ardından Bulanık’ta da konaklayan depremzede ailelerin çocuklarına yönelik moral etkinlikleri düzenleniyor. Bulanık Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bağlı aile destek eğitim merkezinde düzenlenen programda, çocuklar için çeşitli sahne etkinlikleri gerçekleştirildi. Film izletilip palyaço gösterisinin yapıldığı programda, yüz boyama etkinliği de düzenlendi. Sinema gösterisi ile moral bulan çocuklar ve ailelerine ikramlarda da bulunuldu.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdiresi Nazire Korkmaz, “Depremin izlerini hep birlikte en kısa sürede saracağız. Depremzede çocuklar için animasyon film gösterimi yapıldı. Eğitmenler tarafında çocuklarla oyunlar oynandı. Palyaço gösterisi yapıldı. Çocukların yüzlerini boyadılar. Amacımız, Kaymakamımız Oğuzhan Ocak’ın destekleri ile depremin çocukların zihinlerinde bıraktığı etkileri silmeye çalışmaktır” dedi.