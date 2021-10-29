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Bulanık’ta Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Muş’un Bulanık ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

MUŞ 29.10.2021, 12:23
Bulanık’ta Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Muş’un Bulanık ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

Bulanık Kaymakamı ve Bulanık Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi’nin makamında tebrikleri kabul etmesiyle başlayan kutlamalar, Bulanık Spor Salonunda devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşan Kaymakam Mehmet İlidi, “Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra mirasçısı olduğumuz Osmanlı Devleti, emperyalistler tarafından işgal edilmeye başlandı. Anadolu’yu derin bir kasvet sardı. Buna müteakip Atatürk ve silah arkadaşları 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak meşalenin fitilini ateşlediler. ‘Ya istiklal ya ölüm’ parolasıyla Anadolu’ya örgütlediler. Zaferi ilmik ilmik işlediler. Kıt kanatla büyük bir destan yazdılar. Savaş alanında kazanılan zaferi de 29 Ekim 1923’te, yani bugün cumhuriyetle taçlandırdık. Cumhuriyet halkımıza verilmiş en büyük miras ve vazgeçilmez değerdir. Bu değer bizleri özgür kılar; eşit haklara kavuşturan güçlü bir vizyondur. Bağımsızlığımızın ve vatanımızın bölünmez bütünlüğünün simgesi olan cumhuriyetimizi korumak, yaşatmak ve gelecek nesillere ulaştırmak, Türk milletinin en önemli görevlerindendir. Cumhuriyet en büyük çağdaşlaşma hareketidir. Ortaya koyduğu yenilikler sayesinde insanımızın ufkunu genişletmiş; ekonomik, sosyal ve siyasal hayatımıza büyük bir dinamizmi kazandırmıştır. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yıl dönümü dolayısıyla başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahramanlıkları ile her zaman gurur duyduğumuz gazilerimizi minnet ve saygıyla anıyoruz” dedi.

Kutlama programına Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, Bulanık Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Yaman, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Tekin Kıpçak, İlçe Emniyet Müdür Vekili Emre Beşik, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler, vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Tören, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol tarafında hediyelerin verilmesi ve şiirlerinin okunması ile sona erdi.

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