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Bulanık’ta çelenk sunma töreni
MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.
MUŞ 28.10.2022, 14:04
MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.
Bulanık Kent Meydanında bulunan Atatürk heykeline çelenk sunulmasıyla başlayan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla son buldu.
Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak ile kurum müdürlerinin katıldığı programın yarın Bulanık Spor Salonu’nda devam edeceği belirtildi.