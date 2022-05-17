Bulanık’ta bilim fuarı sergisi açıldı

MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık ilçesindeki Murat Anadolu Lisesi tarafından bilim fuarı sergisi açıldı.

Serginin açılışına İlçe Millî Eğitim Şube Müdürü Tekin Erdoğan, Emniyet Müdürü Aytaç Tefek, Bulanık Esnaf ve Sanatkar Kredi Kefalet Kooperatif Başkanı Yakup Kaya, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Bahattin Taşkıran, Bulanık Şehit ve Gaziler Dernek Başkanı Tahsin Öndül, okul yöneticileri, veliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bu tür etkinliklerle öğrencilerin vizyonunu genişlettiğini kaydeden Bulanık İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Tefek, “Bu tür etkinlikler, öğrencilerimizin ileriye farklı bir gözle bakmalarını sağlayarak, onların bakış açılarını zenginleştirmektedir. Çocuklarımızı gerçekten bir şeyler yapmanın sevinci içerisinde gördüm. Öğrencilerimizi tebrik ediyor, bu tür etkinliklerin de devamını diliyorum” dedi.

Murat Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı projeleri gezen davetliler, öğrencilerin yaptıkları eserleri inceleyerek bilgi aldı.