Bulanık’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98. yılı
MUŞ’UN BULANIK İLÇESİNDE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'NIN 98. YILDÖNÜMÜ TÖRENLE KUTLANDI.
MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98. yıldönümü törenle kutlandı.
Korona virüs tedbirlerine uygun bir şekilde kaymakamlık binası önünde gerçekleştirilen tören, Atatürk Anıtı’na çelenk konulması ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Bulanık Askerlik Şubesi Başkan Vekili Personel Asteğmen Metin Karaman günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.
Yapılan konuşmaların ardına protokol, şehitliği ziyaret ederek dua etti. Törene, Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Yaman, İlçe Emniyet Müdürü Mesut Irmak, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı İsmail Horzum, İlçe Sağlık Müdürü Rıdvan Selvi, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Mustafa Ergen, AK Parti İlçe Başkanı Resul Bulut ve kamu kurum amirleri katıldı.
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