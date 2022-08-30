Bulanık’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Muş’un Bulanık ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı.

Bulanık Meydanı’nda gerçekleştirilen tören, Atatürk heykeline çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Çertmek, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Şehitlik ziyaretinin de yapıldığı programa Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, Cumhuriyet Başsavcısı Aytekin Tetik, Asliye Hukuk Hakimi Muhammet Selman Harmankaya, İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Tefek, İlçe Jandarma Komutan Vekili Üsteğmen Fatih Uğur Can, Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Tahsin Öndül, siyasi parti temsilcileri ve kamu kurum amirleri katıldı.