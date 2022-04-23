Bulanık’ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Muş’un Bulanık ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

Kaymakamlık bahçesindeki Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program daha sonra Bulanık Kapalı Spor Salonunda devam etti. Bulanık Süleyman Paşa İlk ve Ortaokulu Sınıf öğretmeni Rabia Poyraz’ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından şiirler okundu, halk oyunları gösterisi sunuldu. Minik öğrencilerin dans gösterisinin ardından program daha önce düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ile sona erdi.

Törene, Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi ve eşi Esra İlidi, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Eyyup Özkök, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Yaman, İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Tefek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.