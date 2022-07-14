Bulanık’ta ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ etkinlikleri başladı

MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık ilçesinde ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ etkinlikleri başladı.

Kent Meydanı’nda düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ nedeniyle fotoğraf sergisi düzenlendi. Protokol üyeleri tarafından “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” konulu fotoğraf sergisinin açılışı yapılarak; İstanbul, Ankara ve Sinop’ta 15 Temmuz gecesi yaşananlar ve ardından tutulan demokrasi nöbetlerinden fotoğrafların yer aldığı sergi gezildi.

Serginin açılışına İlçe Emniyet Müdür Vekili Emre Beşik, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Eyyup Özkök, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Tekin Erdoğan, Vazife Kahramanları ve Şehit Gazi Aileleri Derneği Başkanı Tahsin Öndül, MHP İlçe Başkanı Zafer Yıkılmaz ve Bulanık Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Abdulhakim Erdoğan da katıldı.