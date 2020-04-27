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Bulanık’ta 110 kişiye her gün sıcak yemek

MUŞ’UN BULANIK KAYMAKAMLIĞI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI GİRİŞİMİYLE KURULAN AŞEVİ, RAMAZAN AYINDA DA ÇALIŞMALARINA ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR.

Bulanık’ta 110 kişiye her gün sıcak yemek

MUŞ’UN BULANIK KAYMAKAMLIĞI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI GİRİŞİMİYLE KURULAN AŞEVİ, RAMAZAN AYINDA DA ÇALIŞMALARINA ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR.

27 Nisan 2020 Pazartesi 13:46
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Bulanık’ta 110 kişiye her gün sıcak yemek

MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı girişimiyle kurulan aşevi, Ramazan ayında da çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Bulanık ilçesinde iki yıldır faaliyet süren Bulanık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesindeki aşevi, Ramazan ayında fakirlere umut kapısı oluyor. Kurulduğu günden beri hizmetlerini devam ettiren aşevinden Ramazan ayında günlük 110 kişilik yemek yapılıyor.

Sadece Ramazan ayında değil her zaman evde yemeğini yapamayacak durumda olan ihtiyaç sahibi yaşlı, hasta ve engellilere sıcak yemek vermek amacıyla aşevini açtıklarını belirten Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi, “Şu an 12 ay aşevimizi açıktır. Her gün düzenli bir şekilde 3 çeşit yemek hazırlanıyor. İhtiyaç sahibi, yaşlı, hasta ve engelli vatandaşlarımıza dönük sunmuş olduğumuz sıcak yemek hizmetimiz, Ramazan ayında da aralıksız devam ediyor. Ramazan ayı dolayısıyla aşevinden yemek alamayan yaşlı ve hastaların yemeklerini kapılarına kadar götürüyoruz. Kaymakamlığımıza ait aşevinde her gün yaklaşık 110 kişiye yemek pişiriliyor. Bu sayı artabilir. Sosyal Yardımlaşmaya ve Dayanışma Vakfımıza kayıtlı ihtiyaç sahiplerine verilen sıcak yemek hizmeti kapsamında, yürümekte zorluk çeken yaşlı ve hastalar için evlere servis yapılıyor. Amacımız, devletin sıcak elini her zaman vatandaşlarımızın yanlarında olduğunu hissettirmektir” diye konuştu.

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