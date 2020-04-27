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Bulanıklı kadınlar evlerinde çalışıyor

MUŞ’UN BULANIK KAYMAKAMLIĞI AİLE DESTEK VE EĞİTİM MERKEZLERİNDE KAYITLI KURSİYERLER, KORONA VİRÜSÜ NEDENİYLE EVLERİNDE EL EMEĞİ ÜRÜNLER YAPIYOR.

Bulanıklı kadınlar evlerinde çalışıyor

MUŞ’UN BULANIK KAYMAKAMLIĞI AİLE DESTEK VE EĞİTİM MERKEZLERİNDE KAYITLI KURSİYERLER, KORONA VİRÜSÜ NEDENİYLE EVLERİNDE EL EMEĞİ ÜRÜNLER YAPIYOR.

27 Nisan 2020 Pazartesi 13:53
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Bulanıklı kadınlar evlerinde çalışıyor

MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık Kaymakamlığı Aile Destek ve Eğitim Merkezlerinde kayıtlı kursiyerler, korona virüsü nedeniyle evlerinde el emeği ürünler yapıyor.

Bulanık Aile Destek ve Eğitim Merkezlerine kayıtlı kursiyerler, kurslarda öğrendiklerini evlerinde büyük bir emeğe dönüştürerek örgü ürüyor. Korona virüsü nedeniyle evde çıkmayan kursiyerler, kurslarda öğrendiklerini evlerinde yapmaya başladılar. Bulanık Kaymakamlığına bağlı Aile Destek ve Eğitim Merkezlerine kayıtlı kursiyerler, evlerinde yaptıkları örgüleri fotoğraflayarak Aile Destek ve Eğitim Merkezi Müdürlüğüne gönderiyor.

Aile Destek ve Eğitim Merkezi yetkileri, korona virüsü nedeniyle evde çıkmayan kursiyerlerin kurslarda öğrendiklerini evlerinde uyguladıklarını belirterek, “Bu da bizleri sevindirdi. Bizde diyoruz ki ‘evde kalın’, kurslarda öğrendiklerinizi evinizde uygulayın" ifadelerini kullandılar.

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