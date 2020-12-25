Son Dakika
Bulanık Milli Eğitim Müdürü Tunçel, okulları gezdi
MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, ilçe merkezindeki ve köy okullarını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
MUŞ 25.12.2020, 12:00
2
MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, ilçe merkezindeki ve köy okullarını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.Bulanık Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel Karaağıl, Arakonak, Gölyanı, Örenkent köylerindeki okulları ziyaret etti. Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, ilk olarak Bulanık İlkokulunu ziyaret etti. Ardından Karağıl, Arakonak, Gölyanı ve Örenkent köyüne geçerek öğretmen ve öğrencilerle de bir araya gelen Tunçel, okullarda bulunan eksiklikleri yerinde tespit etti. Açıklamalarda bulunan Tunçel, "Bu ziyaretlerde okul idarecileri ve öğretmenleriyle yaptığımız toplantılarda ortaya konulan sorunları gidermeye çalışıyoruz. Okul ziyaretleri kapsamında okul müdüründen okulun eğitim öğretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.
13°
açık
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|14
|27
|2. Galatasaray
|13
|26
|3. Fenerbahçe
|14
|26
|4. Beşiktaş
|13
|25
|5. Gaziantep FK
|13
|24
|6. Hatayspor
|13
|21
|7. Karagümrük
|13
|20
|8. Malatyaspor
|13
|20
|9. Trabzonspor
|14
|20
|10. Konyaspor
|13
|18
|11. Göztepe
|14
|18
|12. Rizespor
|13
|18
|13. Kasımpaşa
|14
|18
|14. Sivasspor
|13
|17
|15. Antalyaspor
|14
|17
|16. Başakşehir
|13
|15
|17. Denizlispor
|13
|12
|18. Gençlerbirliği
|13
|12
|19. Kayserispor
|13
|10
|20. Ankaragücü
|13
|9
|21. Erzurumspor
|14
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|15
|29
|2. Ankara Keçiörengücü
|15
|27
|3. Samsunspor
|15
|27
|4. Tuzlaspor
|14
|27
|5. Altınordu
|15
|27
|6. Altay
|14
|26
|7. Adana Demirspor
|14
|25
|8. İstanbulspor
|13
|22
|9. Bursaspor
|15
|21
|10. Bandırmaspor
|15
|18
|11. Menemen Belediyespor
|15
|18
|12. Ümraniye
|15
|17
|13. Balıkesirspor
|14
|15
|14. Boluspor
|14
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|14
|13
|16. Adanaspor
|12
|12
|17. Ankaraspor
|14
|9
|18. Eskişehirspor
|15
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|14
|31
|2. Leicester City
|14
|27
|3. M. United
|13
|26
|4. Everton
|14
|26
|5. Chelsea
|14
|25
|6. Tottenham
|14
|25
|7. Southampton
|14
|24
|8. Man City
|13
|23
|9. Aston Villa
|12
|22
|10. West Ham
|14
|21
|11. Wolverhampton
|14
|20
|12. Newcastle
|13
|18
|13. Crystal Palace
|14
|18
|14. Leeds United
|14
|17
|15. Arsenal
|14
|14
|16. Burnley
|13
|13
|17. Brighton
|14
|12
|18. Fulham
|14
|10
|19. West Bromwich
|14
|7
|20. Sheffield United
|14
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|13
|32
|2. Real Madrid
|15
|32
|3. Real Sociedad
|16
|26
|4. Villarreal
|15
|26
|5. Barcelona
|14
|24
|6. Sevilla
|13
|23
|7. Granada
|14
|21
|8. Celta de Vigo
|15
|20
|9. Real Betis
|15
|19
|10. Athletic Bilbao
|15
|18
|11. Cádiz
|15
|18
|12. Getafe
|14
|17
|13. Deportivo Alaves
|15
|17
|14. Valencia
|15
|15
|15. Levante
|14
|15
|16. Elche
|13
|15
|17. Eibar
|15
|15
|18. Real Valladolid
|15
|14
|19. Osasuna
|14
|12
|20. Huesca
|15
|12
Sayfalar Tümü