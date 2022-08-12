Bulanık Mezarlığı’nda yenileme çalışması

Muş’un Bulanık ilçesinin Şehitlik Mahallesi’nde bulunan Bulanık Mezarlığı, Türkiye Bulanıklılar Eğitim, Kültür ve Sevgi Derneği (TÜMBULSEVDER) Genel Başkanı Selahattin Turan ve hayırsever vatandaşlar tarafından yenilendi.

Bulanık ilçesinin en büyük mezarlığı olan Şehitlik Mahallesi’ndeki Bulanık Mezarlığı’nın yenilenme çalışması için harekete geçen Başkan Selahattin Turan, Kaymakam ve Bulanık Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi ile görüşerek yenilemek isteğini belirtti. Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi’nin onay vermesiyle harekete geçen Başkan Turan ve ekibi, mezarlıkta hummalı bir çalışma başlattı. Başkan Turan ve ekibi, kısa süre içinde mezarlığı otlardan temizleyerek, 10 adet çeşme ve bir tane de bekçi kulübesi yaptırdı.

Açıklamalarda bulunan Başkan Turan, dernek olarak sosyal sorumluluk projelerinden bir yenisini daha Bulanık ilçesinde gerçekleştirdiklerini söyleyerek, “Sosyal sorumluğumuz gereği farkındalık ortaya koymaya devam ediyoruz. Ecdadımızın, ata dostlarımızın, baba dostlarımızın Bulanıklı hemşehrilerimizin kabristanında bakım onarım ve güzelleştirme çalışmalarının derneğimiz tarafından üstelenmesi talebimizi iletmiştik. Belediye Başkanımızca uygun görüldü ve biz bugün dernek olarak Bulanık Mezarlığımızı öncelikle yabani ot, diken ve zararlı bitkilerden arındırılması noktasında temizlik yaptık. Bunun ardından kapılarını yeniledik. 4 adet çeşme sözü vermiştik, 10 adet Ahlat taşından çeşmemizi yaptık. Bunun dışında etrafının güzelleşmesi için fidanlar dikiyoruz. Korkuluklarının boyanmasını sağladık ve bekçi kulübesini de yıktık. Bunun yanı sıra dökülen duvarları da tamir ettik” dedi.

Başkan Turan, mezarlıkta ses sistemi de kuracaklarını ifade ederek, “Burada ses sistemi ile her Cuma akşamı belirli saatlerde Kur’an-ı Kerim tilaveti verilecek. Buraya gelen vatandaşlarımız kabristanları ziyaret edecek, okunan Kur’an-ı Kerim’i dinleyecek. Dernek olarak mezarlıklarımızın yürüyüş yollarının güzelleştirilmesi noktasında gereken hazırlıklarımızı yaptık. Bu projemizde şansıma ve derneğimize omuz veren gönül dostlarıma yürekten ve gönülden teşekkür ediyorum” diye konuştu.