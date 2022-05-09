Bulanık Meslek Lisesi öğrencileri ailelerle buluşuyor

MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık ilçesinde hayata geçirilen ‘Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor’ projesi çerçevesinde ihtiyaç sahibi ailelere destek veriliyor.

Bulanık BİST Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığının ‘Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor’ projesi çerçevesinde ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret ederek, evlerindeki tadilat ve tamirat işlerini yapmaya devam ediyor. Bulanık Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri hayata geçirilen projeyle, ihtiyaç sahibi ailelerin evlerindeki elektrik ile su tesisatı arızası, boya gibi küçük bakım ve onarım işlerini yapıyor.

Bulanık Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Muhammet Ali Demir; elektrik-elektronik, metal, bilişim teknolojileri ve mobilya teknolojileri bölümündeki öğretmen ve görevlendirilen öğrenciler ile ortaklaşa hareket edilerek 10 ailenin ziyaret edilerek evlerindeki gerekli tadilat ve yardımların yapıldığını belirtti. Projeyle öğrencilerin sahada bilgi ve becerilerini geliştirmenin yanı sıra Bulanık halkına yardım ettiklerini belirten Muhammet Ali Demir, “Okul idaremizce belirlenen ailenin tadilat ve tamirat işlerini yürütüyoruz. Burada önemli olan öğrencilerimizin ihtiyaç sahibi ailelerin gönüllerine dokunması, yardımlaşmanın verdiği güzel duyguyu tatmalarıdır. Projenin yürütülmesinde emeği geçen öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür ederim” dedi.

Projeyle öğrencilerde merhamet duygusunun geliştiğini söyleyen Proje Koordinatörü Öğretmeni Nebi Temelli de, "Bu proje ile öğrencilerimizin merhamet duygusunu geliştirirken, ihtiyaç sahibi ailelerin de bir nebze olsun sıkıntılarını gidermeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.