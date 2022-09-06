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Bulanık Kaymakamı Ocak göreve başladı
MUŞ (İHA) – Muş’un Korkut Kaymakamlığından Bulanık Kaymakamlığına atanan Oğuzhan Ocak görevine başladı.
MUŞ 06.09.2022, 14:25
MUŞ (İHA) – Muş’un Korkut Kaymakamlığından Bulanık Kaymakamlığına atanan Oğuzhan Ocak görevine başladı.
İlçeye gelen Ocak, kaymakamlık önünde ilgili müdürler tarafından karşılandı. Yazı İşleri Müdürü Abdulhakim Erdoğan ile görüşen Ocak, ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.
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