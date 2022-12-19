Bulanık ilçesi doğalgaza kavuştu

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda Muş’un Bulanık ilçesine doğalgaz verilmeye başlandı.

7 aylık altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından doğalgaz hat iletimi yapılan Bulanık ilçesinde abonelere doğalgaz verilmeye başlandı. Doğalgaz verilmesi için düzenlenen programda konuşan AK Parti Bulanık İlçe Başkanı Resul Bulut, yıllarca beklenen doğalgazın bugün verilmeye başlandığını ve bir sorunun daha çözüldüğünü belirtti. Başkan Bulut, “Şu an itibari ile ilçemizde 3 bin abone yapılmış olup, 2 bin aboneye gaz verilmiştir. Geriye kalan bin aboneye de peyderpey tesisatları çekildiği takdirde gaz verilecektir. Gerçekten bizi büyük bir dertten kurtardılar” dedi.

Doğugaz Bulanık Şube Müdürü Ramazan Yıldız ise Bulanık ilçesinde 2022 yılı yatırım programlarında mevcut bir adet ARM istasyonu, iki adet bölge regülâtörü ve toplamda 35 kilometre yatırımları olduğunu belirterek, “Toplamda beklentimiz 2 bin aboneydi, muhteşem bir çalışma oldu. Bulanık’ta gerek siyasi parti temsilcilerimiz, gerek vekilimiz, gerek kaymakamımız sayesinde 3 bine aboneye ulaştık. Şu an mevcut gaz kullanan abonemiz 2 bindir. Bunun bin abonesi de şu an tesisatlarını döşemekte ve muhtemelen bir ay içerisinde bitmiş olacaktır. Onların da gaz akışı devam edecektir. 2023 yılı yatırım programımızda düşündüğümüz iki adet bölge regülâtörü, çelik imalat ve polyetile olmak üzere toplamda 50 kilometreye yakın bir imalat düşünüyoruz. Bu yılki gelen yatırımlarla beraber seneye Allah’ın izniyle daha sağlam bir çalışma yapacağız” ifadelerini kullandı.

Doğalgaz açılış programına AK Parti İlçe Başkanı Resul Bulut, AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Selami Aral, Doğugaz Bulanık Şube Müdürü Ramazan Yıldız ve doğalgaz personelleri katıldı.