Bulanık Halk Eğitimi Merkezinde yılsonu sergisi

MUŞ (İHA) –Muş’un Bulanık Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan yılsonu sergisinde el emeği göz nuru ürünler halkın beğenisine sunuldu.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü salonunda düzenlenen yılsonu sergisi, halk oyunları ve müzik gösterisi ile başladı. Kurdele kesiminin ardından stantları gezen protokol üyeleri, kursiyerlerden ürünler hakkında bilgi aldı.

Açılışta konuşan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Metin Bostancı, sergide 25 kursa ait ürünlerin sergilendiğini ifade ederek, “Bu ürünlerimiz birbirinden güzel, birbirinden değerli. Çünkü her birinde el emeği göz nuru var. Arkadaşlarımız yıl boyunca ciddi bir özveri ile hazırladılar. Ben hepsini kutluyorum” dedi.

Ocak ayından itibaren yaklaşık 2 bin 500 kişinin açılan kurslardan faydalandığını aktaran Bostancı, “Bunlar bir yandan meslek öğrenirken bir yandan da hazırlamış oldukları ürünleri satarak, aile bütçelerine katkı sağladılar. Bunun dışında yine okullarımızda görsel sanatlar, müzik ve halk oyunları kursları açtık. Böylece çocuklarımızın sportif aktivitelerini ön plana çıkarmalarını, boş zamanlarını değerlendirerek daha verimli hale gelmelerini ve sosyalleşmelerini sağladık. Yine tarımla, hayvancılıkla, meyvecilikle ve arıcılıkla ilgili kurslarımız var. Amacımız halkımıza hizmet sunmak" ifadelerini kullandı.

Açılışa kamu kurum ve kuruluş amirleri, siyasi parti temsilcileri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.