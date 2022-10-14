Bulanık Belediyesinden temizlik seferberliği

MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık Belediyesi ekipleri sabahın erken saatlerinde mahallelerde başladıkları temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bulanık Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Temizlik İşleri Birimi ekipleri, haftalık belirlenen plan dâhilinde ilçe genelinde temizlik çalışmalarını yürütüyor. Ekipler, çöplerin toplanması, yolların ve parkların bakımlarının yanı sıra ana cadde, yol, meydan ve merkezlerin çevre temizliği konusunda yoğun mesai harcamaya devam ediyor.

“Tüm mahalleleri temizleyeceğiz”

Çevre temizliğine önem verdiklerini belirten Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak: "Park, bahçe, kaldırımlar, refüjler gibi alanlarda bulunan yabani otların ve atıkların temizliklerini aralıksız sürdürüyoruz. Öte yandan çevre görüntüsünü bozan dal ve katı atıkları temizleme çalışmalarımızda devam ediyor. Belirlediğimiz program dâhilinde ekiplerimiz tüm mahallelerimizde park ve bahçelerin temizliği, yolların, parkların temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürecek. İlçemizin çehresine uygun temizlik çalışmalarını gerekli hassasiyetle yerine getirmeye devam edeceğiz" dedi.