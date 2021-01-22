Bulanık Belediyesinden karla mücadele çalışması

MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık Belediyesi ekipleri, etkili olan yoğun kar yağışının ardından kar temizleme çalışmasını aralıksız sürdürüyor.

İlçede etkili olan kar yağışının ardından kar temizleme çalışmalarına başlayan belediye personelleri, geç saatlere kadar mesai yapıyor. İlçe merkezinde etkili olan kar yağışı nedeniyle vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için belediye 7 araç ve 35 personelle şehir merkezi başta olmak üzere mahallelerde çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, yollarda oluşabilecek buzlanmayı önlemek amacıyla aralıklı olarak tuzlama çalışmalarını gerçekleştirirken, toplanan karı ise kamyonlarla ilçe dışına taşıyor.