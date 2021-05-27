banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Sedat Peker savcılığa, 'Hakkımda kırmızı bülten var mı?' diye sormuş!
Sedat Peker savcılığa, 'Hakkımda kırmızı bülten var mı?' diye sormuş!
Engellilerin aşılanması başlıyor
Engellilerin aşılanması başlıyor
Bahar Candan, sadece Sedat Peker'i takibe aldı
Bahar Candan, sadece Sedat Peker'i takibe aldı
Hafta sonu hem ıslanacak hem de üşüyeceğiz!
Hafta sonu hem ıslanacak hem de üşüyeceğiz!

Bulanık Belediyesinden geri dönüşüm hamlesi

Muş’un Bulanık Belediyesi, ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması için çalışma başlattı.

MUŞ 27.05.2021, 13:25
Bulanık Belediyesinden geri dönüşüm hamlesi

Muş’un Bulanık Belediyesi, ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması için çalışma başlattı.

Daha modern bir Bulanık hedefiyle ilçeye yeni projeler kazandıran Bulanık Belediyesi, “Gelecek Dönüşümde, Dönüşüm Bulanık" sloganı ile ilçenin her noktasında gezici araçlarla dükkanların önüne bırakılan kartonları toplayıp geri dönüşüme gönderiyor. Proje sayesinde hem çevreye hem de ekonomiye katkı sağlanması hedefleniyor.

İlçenin gelecek yüzyılını şekillendirmek için çalışmalarını sürdüren Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, ilçede geri dönüşüm atağı başlattı. İlçenin dört bir yanına “Gelecek Dönüşümde, Dönüşüm Bulanık” sloganı ile kâğıt gibi atıkların toplanması için geri dönüşüm kutuları yerleştirildi. Başkan Vekili İlidi, “Bizim hedeflerimiz var. Bunların arasında en önemlilerinden bir tanesi ‘Temiz Bulanık’ hedefidir. Gelecek yüzyılımızı şekillendirirken doğayı ve çevreyi koruyan çalışmalara imza atmak zorundayız. Bunu bir firmayla anlaşarak ilçede bulunan kağıt kartonları toplayıp geri dönüşüme gönderiyoruz. Bu anlayış ile çalışmalarımız ve gayretlerimiz sürüyor. Belediyemizin önü, okul ve işlek caddelerimize atılan kartonları araçlarla toplayıp geri dönüşüme gönderiyoruz. Vatandaşlarımızın da desteği ile atıkları doğru şekilde ayrıştırarak çevremizi koruyacağız. İlçemize hayırlı olsun” diye konuştu.
Yorumlar (0)
21°
parçalı az bulutlu