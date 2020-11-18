Bulanık Belediyesi kilitli parke taşı döşeme çalışmalarına hız verdi

MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık Belediyesi, kış mevsiminin yaklaşmasıyla kilitli parke taşı döşeme çalışmasına hız verdi.

Daha modern ve yaşanılabilir bir Bulanık için tüm imkanlarını sefer eden Bulanık Belediyesi, birçok alanda başlattığı çalışmaları aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Korona virüs salgınıyla mücadele noktasında tedbir ve gerekli önlemlerin alındığı Bulanık ilçesinde, bir yandan da halka hizmet için çalışmalar sürdürülüyor. Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi; İnönü, Zafer ve Kültür mahallelerinde yürütülen çalışmalar kapsamında kilometrelerce yola kilitli parke taşı döşendiğini belirterek, “Soğuk havaya rağmen devam eden çalışmalar bununla sınırlı kalmayacak. Toplum tarafından yoğun olarak kullanılan bölgeler başta olmak üzere çalışmalar kenar mahallelere doğru yayılarak devam ediyor. Hava koşulları elverişli olduğu müddetçe parke taşı döşeme çalışmaları devam edecek” dedi.