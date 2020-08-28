Böbrek taşını erittiğine inanılan su mikrop dağıtıyormuş
MERKEZE 40 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNAN GÜMÜŞALİ KÖYÜ YAKININDAKİ BİR KUYUDAN ÇIKAN VE BÖBREK TAŞI ERİTTİĞİ İDDİA EDİLEN SUYUN ANALİZ SONUÇLARI ÇIKTI.
Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Afet Yönetim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi İskender Dölek, Muş’taki bir kuyudan çıkan ve böbrek taşını erittiği iddia edilen suyun analiz sonuçlarının çıktığını ve şifalı zannedilen suyun mikrop dağıttığını söyledi.
Merkeze 40 kilometre uzaklıkta bulunan Gümüşali köyü yakınındaki bir kuyudan çıkan ve böbrek taşını erittiği iddia edilen suyun analiz sonuçları çıktı. Haziran ayında analiz için alınan su numuneleri olumsuz sonuçlandı. Her gün çevre il, ilçe ve köylerden kuyuya gelen vatandaşlar, halen suyun şifa dağıttığına inanarak bidonlarla evlerine su taşıyor.
Analizi yapılan suyla ilgili değerlendirmelerde bulunan MŞÜ Afet Yönetim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi İskender Dölek, Muş’un Gümüşali köyünde yer alan, vatandaşların böbrek taşlarını erittiğine inandıkları suyla alakalı uluslararası akredite bir laboratuvarda yapılan analiz sonuçlarının ellerine ulaştığını söyledi.
“Suda yoğun miktarda da bakteri bulunmaktadır”
İlk değerlendirmelerin suyun içilebilir olmadığı yönünde olduğunu ifade eden Dölek, “Suda olması gerekenin üç katı nitrat, olması gerekenden çok fazla kalsiyum yer almakta ve suda yoğun miktarda da bakteri bulunmaktadır. İlk günden itibaren ifade ettiğimiz şekliyle analiz sonuçları olmadan suyun tüketilmesinin insan sağlığı için zararlı olabileceğini söylemiştik. Sonuçlarda söylediğimizi teyit eder vaziyette. Vatandaşlarımızın bu suyu tüketmemesi kendi sağlıkları açısından oldukça önemli” dedi.
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