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Bin 300 kilometre pedal çevirerek ‘kadına şiddete hayır’ dediler

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve toplamda bin 650 kilometre pedal çevirecek olan 16 sporcu, 1071 Ahlat-Malazgirt Zaferi Bisiklet Turu çerçevesinde geldikleri Muş’ta ‘kadına şiddete hayır’ dediler.

MUŞ 22.08.2022, 16:56
Bin 300 kilometre pedal çevirerek ‘kadına şiddete hayır’ dediler

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve toplamda bin 650 kilometre pedal çevirecek olan 16 sporcu, 1071 Ahlat-Malazgirt Zaferi Bisiklet Turu çerçevesinde geldikleri Muş’ta ‘kadına şiddete hayır’ dediler.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve toplamda bin 650 kilometre yol yapacak olan 16 bisiklet sporcusu, 1071 Ahlat-Malazgirt Zaferi Bisiklet Turu’nun bin 300’üncü kilometresinde Muş İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından “Kadına El Kal-Ka-Maz” mottosu ile “5 Milyon Erkeğe Eğitim” faaliyeti çerçevesinde ‘kadına şiddete hayır’ dediler.

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