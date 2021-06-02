BİK Diyarbakır Şube Müdürü Başeğmez’den Kaymakam Avcı’ya ziyaret

Basın İlan Kurumu (BİK) Diyarbakır Şube Müdürü Osman Başeğmez, Muş’un Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ertuğrul Avcı’yı makamında ziyaret etti

Diyarbakır Şube Müdürü Osman Başeğmez, bölgeye bağlı 7 il ve ilçelerinde bulunan basın kuruluşlarına bilgilendirme ziyaretine devam ediyor. Bu kapsamda Varto Kaymakamı Ertuğrul Avcı’yı ziyaret ederek, kurum çalışmaları hakkında bilgi veren Başeğmez, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran’ın Anadolu basınının gelişimi için çalıştığını ve kendilerinin de genel müdürün talimatları doğrultusunda hizmet verdiklerini anlattı.

Kaymakam Ertuğrul Avcı ise Basın İlan Kurumu Diyarbakır Şube Müdürü Osman Başeğmez’in kendilerine yaptıkları ziyaretten dolayı memnun olduklarını dile getirdi.

Karşılıklı hediyeleşmenin ardından Müdür Osman Başeğmez il merkezine geçti.