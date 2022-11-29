Beşiktaş’tan Malazgirt’e ‘kardeş mahalle’ dayanışması

Muş’un Malazgirt ilçesinin Danişmentgazi Mahalle Muhtarı Hasan Başaran, yaptığı girişimler sonucu kardeş mahalle olduğu İstanbul Beşiktaş Etiler Mahallesi Muhtarlığı tarafından gönderilen kışlık kıyafetleri ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

Danişmentgazi Mahallesi ile Etiler Mahallesi arasında geçtiğimiz yıllarda yapılan kardeş mahalle muhtarlığı anlaşması çerçevesinde Etiler Mahalle Muhtarı Seçil Eşki Yılmaz ve iş adamları tarafından gönderilen kışlık kıyafetler, Muhtar Hasan Başaran tarafından dağıtıldı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Danişmentgazi Mahallesi Muhtarı Hasan Başaran, Malazgirt ilçesinde bir ilki yaşamanın mutluğunu yaşadıklarını belirterek, “Kardeş muhtarlığımız İstanbul’un Beşiktaş ilçesi Etiler Mahallesi Muhtarı Seçil Ekşi Yılmaz ile 2020 yılında kardeşlik protokolü imzalamıştık. Bu protokol çerçevesinde ilçeye gönderilen kışlık kıyafetlerin dağıtımını yaptık. Kardeş muhtarlık yapma amacımız, Türklere Anadolu’nun kapılarını açan tarihi ilçemiz Malazgirt’i tüm Türkiye’ye tanıtmaktır. Bizlere her daim desteklerini sunan kardeş Beşiktaş ilçesi Etiler Mahallesi Muhtarı Seçil Ekşi Yılmaz’a, değerli iş adamlarına şansım ve mahallelim adına çok teşekkür ediyorum” dedi.