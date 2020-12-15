Belediye Başkanı Ömeroğlu korona virüse yakalandı

Muş’un Malazgirt ilçesine bağlı Konakkuran Belde Belediye Başkanı Abdurrahman Ömeroğlu, korona virüse yakalandı.

Yaptırdığı korona virüs test sonucunun pozitif çıktığını söyleyen Ömeroğlu, tedavi sürecinin başladığını ifade etti. Başkan Abdurrahman Ömeroğlu, “Sağlık durumum şu an iyi, ilgi gösteren herkese teşekkür ederim. Sağlığınız için önlemlere mutlaka dikkat edin” diye konuştu.