Başkan Öndül’den Emniyet Müdürü Tefek’e ziyaret

Terörle Mücadele ve Vazife Kahramanları Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Tahsin Öndül, İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Tefek’i makamında ziyaret etti.

Dernek Başkanı Tahsin Öndül. Beraberindeki yönetim kurulu üyeleriyle İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Tefek’i ziyaret ederek, verdiği destek ve yardımlardan dolayı teşekkür etti. Bulanık İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Tefek, Terörle Mücadele ve Vazife Kahramanları Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Tahsin Öndül ve beraberindekilere ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, bundan sonra da aziz vatanımız için canlarını feda eden şehit ve gazilerin ailelere gerekli olan tüm desteği vermeye devam edeceklerini ifade etti. Tefek, "Bulanık ilçesinde görev yapmaktan büyük bir memnuniyet duymaktayım. Bulanık’ta huzuru sağlamak noktasında bütün ekiplerimizle gece gündüz demeden çalışıyoruz" ifadesini kullandı.

Başkan Tahsin Öndül, Müdür Tefek ile yaklaşık beş yıldır ilçede görev yapan ve tayini Bursa’ya çıkan İlçe Trafik Komiseri Emre Beşik’e hizmetlerinden dolayı plaket takdim etti.