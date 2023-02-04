Başkan Kılıç güven tazeledi

Muş’un Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, yapılan seçimle güven tazeledi.

Malazgirt Kültür Merkezi Konferans salonunda düzenlenen Malazgirt Ziraat Odası Başkanlık seçiminde, divan başkanlığını Muş İl Genel Meclis Başkanı Sait Yıldırım yaptı. Mevcut Başkan Tahsin Kılıç ve başkan aday Kerem İpek arasında yapılan seçimlerde 86 kişi oy kullandı. Seçimlerde mevcut Başkan Tahsin Kılıç 66 oy alarak yeniden başkan seçilirken, rakibi Kerem İpek ise 20 oy aldı. Yeniden Malazgirt Ziraat Odası Başkanlığına seçilen Tahsin Kılıç, “Öncelikle çok adilce bir seçim oldu. Tüm üyelerimize teşekkür ediyoruz. Seçimlerimize yoğun ilgi gösterdiler. Bana oy veren veya vermeyen tüm üyelerimize katıldıkları için sonsuz teşekkürler ediyorum. Tekrar Malazgirt halkına bizleri bu önemli göreve layık gördükleri için teşekkür ederiz” dedi.