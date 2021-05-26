banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
İSO 500'de isminin gizlenmesini isteyen beşinci sıradaki şirket kimin?
İSO 500'de isminin gizlenmesini isteyen beşinci sıradaki şirket kimin?
Gram altın 519 TL ile 2021’nin zirvesine çıktı
Gram altın 519 TL ile 2021’nin zirvesine çıktı
Meral Akşener’den Erdoğan’a cevap
Meral Akşener’den Erdoğan’a cevap
Cüneyt Özdemir: Size ne? Fatih Tezcan: I'm sorry my name is...
Cüneyt Özdemir: Size ne? Fatih Tezcan: I'm sorry my name is...

Başkan Kılıç, çiftçilerin sorunlarını anlattı

Muş Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, ilçedeki çiftçilerin sorunlarını telekonferans toplantısıyla Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar’a aktardı.

MUŞ 26.05.2021, 15:59
Başkan Kılıç, çiftçilerin sorunlarını anlattı

Muş Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, ilçedeki çiftçilerin sorunlarını telekonferans toplantısıyla Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar’a aktardı.

29 ilin ziraat odaları koordinasyon kurulu başkanlarının katıldığı telekonferans toplantısına Muş Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç da katıldı. İlçedeki çiftçilerin sorunlarını telekonferans toplantısıyla Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar’a aktaran Başkan Kılıç, “Genel Başkanımız Şemsi Bayraktar’a Muş ve Malazgirt ovasında bu yıl yaşanan kuraklıktan dolayı Muş çiftçisinin yaşadıkları sıkıntıyı dile getirdik. DSİ’nin her yıl çiftçilerden aldığı sulama bedellerinin bu yıl yaşanan kuraklıktan dolayı alınmamasını talep ettik. Ayrıca yine kuraklığa bağlı olarak başkanımızdan önümüzdeki yıl Muş çiftçimize tohum desteğinin verilmesi için talepte bulunduk” dedi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar da, Muş ve Malazgirt ovalarında kuraklıktan dolayı yaşanan sıkıntıdan dolayı Muş çiftçisine geçmiş olsun dileklerini iletirken, Başkan Tahsin Kılıç’ın taleplerini gerekli yerlere ileteceğini kaydetti.
Yorumlar (0)
22°
açık