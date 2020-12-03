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Başkan Kaya’dan esnafa ziyaret

MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatif Başkanı Yakup Kaya esnafı ziyaret etti.

MUŞ 03.12.2020, 14:07
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Başkan Kaya’dan esnafa ziyaret

MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatif Başkanı Yakup Kaya esnafı ziyaret etti.

Bulanık Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Yakup Kaya, beraberindekilerle esnafı ziyaret ederek sıkıntılarını dinledi. Daha sonra bir açıklama yapan Başkan Kaya, "Dün olduğu gibi bugün ve yarın da esnafın yanındayız. Uzun süredir esnaf ziyaretlerimizi korona virüs nedeniyle gerçekleştiremiyorduk. Ziyaret esnasında korona virüs nedeniyle yaşanan sorunları ve sorunlara çözüm oluşturmak için birlikte istişarelerde bulunduk. Her zaman esnafımızın yanındayız. Esnafın sorunu bizim sorunumuzdur. Ayrıca giyimci esnafımızın kendi aralarında başlatmış olduğu rekabet birbirlerini yıpratmaktan başka bir şey değildir. Bu anlamda giyimci esnafımızı en kısa sürede bir araya getirerek bu usulsüz rekabetin sona ermesi için çaba göstereceğimizi diliyorum. Kooperatifimizin imkanları arttıkça esnafımıza daha fazla kredi kullandırmaya devam edeceğiz" dedi.
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