Başkan Kaya, ilçe esnafını ziyaret etti

MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatif Başkanı Yakup Kaya, vatandaşları ilçe esnafından alışveriş yapmaya davet etti.

Bulanık Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatif Başkanı Yakup Kaya, Bulanık’taki esnaf ve iş adamalarına ziyaret etti. Pandemi dönemi tüm vatandaşların olduğu kadar tüm esnafında da etkilendiğini belirten Kaya, Bulanıklıları, pandemi döneminden olumsuz etkilenen esnafa sahip çıkmaya davet etti. Tüm Türkiye’de olduğu gibi ilçedeki esnafların da pandemiden büyük oranda etkilendiğini ifade eden Kaya, “Herkesi özellikle bu pandemi döneminde yerel esnaftan alışveriş yapmaya davet ediyorum. Birçok esnafımız günü hiç alışveriş yapmayarak kapatıyor. Neredeyse tüm kollardaki esnaflarımızın işi pandemi döneminde yüzde 60, yüzde 70 oranında düştü. Bizim esnafımız pandemi sürecinde yeterli sabrı gösterdi. Artık para kazanmaları lazım. Bulanıklı hemşerilerimin esnaflarına sahip çıkacaklarını ümit ediyorum. Bulanıklı hemşerilerimden esnafına sahip çıkmasını rica ediyorum. Alışverişimizi yerel esnaftan yapalım diyorum” dedi.

“Esnafımızın her zaman yanında olacağım”

Her zaman esnaftan alışveriş yaptığını ve esnafın sorunlarını dinlemek, talep ve görüşlerini daha üst makamlara iletmek için sürekli esnaf ziyareti yaptığını belirten Başkan Kaya: “ Neredeyse her ay periyodik olarak tüm esnaflarımıza ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. Ülkemizin her yerinde olduğu gibi Bulanıklı esnaflarımızda pandemi döneminde büyük oranda etkilenmişlerdir. Biz yaptığımız her esnaf ziyaretinde esnaflarımız dinliyor onların istek ve taleplerini alıp bunları raporlaştırıp üst makamlara bildiriyoruz. Esnaflarımızı hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Dün olduğu gibi bugün de esnaflarımızın yanında olacağız ve hep olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“Esnaf büyük market zincirlerine karşı”

Bulanıkta onlarca yeni büyük market zinciri açıldığını ve esnafın bu marketlere karşı olduğunu belirten Kaya: “Esnaflarımıza yaptığımız ziyaretlerde en fazla ilçemizde son birkaç yıldır üst üste açılan market zincirleri ile ilgili şikayetler oldu. İlçemizde her köşe başında neredeyse her gün yeni büyük bir market açılıyor. Bu yeni açılan marketler çok kolay şekilde ruhsat alabiliyorlar ve bu kurulan yeni marketler yerli esnafı tamamıyla bitirmiş durumda. Bir de bu marketler temel gıda maddeleri dışında kırtasiyeden tutun, beyaz eşya, giyime kadar birçok ürün satıyor. Bu daha çok esnaf için sıkıntı yaratıyor. Hükümet bugüne kadar pandemi döneminde esnafımızın fazla etkilenmemesi için bir dizi paket açıkladı. Esnafımız bundan memnun olmakla birlikte bunun kapsamının daha da genişlenmesini istiyor. Bu açıklanan kira desteği ve diğer paketlerin tüm esnafı kapsamını istiyor . Bunun yanında esnafımız daha kolay kredi almak için bankalardan sicil affı ve kredi yapılandırması, faizsiz kredi gibi talepleri var” ifadelerine yer verdi.

“Büyük market zincirlerine karşı yerel esnaftan alış veriş yapın”

Bulanıklıları esnaf ve sanatkarlardan alışveriş yapmaya davet eden kaya, “Günümüzde çoğalmakta olan market zincirleri, ara sokaklara bile dalmış vaziyette. Büyük marketler zincir ağı ilçemizin, beldelerimizin, mahallelerimizin güzide küçük esnaflarını gün be gün yutmakta ve bitişlerine sebep olmaktadır. Marketler zinciri ihtiyaca göre, konuma göre ya da belirli sayıya göre hiçbir şekilde açılmıyor. Tamamen kuralsız, birbirlerine rakip olma adına yan yana ve karşılıklı açılıyor. Perakende Yasası’nın güncellenmediği ve esnafı koruyacak maddeler eklenmediği her geçen süre esnafımızın aleyhine işliyor. Bakkal, kasap, nalbur bitiyor, bunun adı da serbest piyasa oluyor. İlgisizlikten dolayı birçok meslek dalı yok oldu. Devletimizi küçük esnafa mutlaka el atması gerekiyor, mutlaka desteklemesi gerekiyor. Küçük esnaf ölürse kültür ölür, işsizlik büyür. Buna mutlaka çare bulunması lâzım; küçük esnaflarımızı yok oluşa terk edemeyiz. Büyük marketlerde yalnızca gıda ürünleri değil, ayakkabıdan ev eşyasına, telefonundan teknolojik aletlerine kadar birçok farklı ürün satılıyor. Dolayısıyla tüm esnaflarımızın varlığı tehdit altında. Onun için tüm Bulanıklı hemşerilerime seslenmek istiyorum. Lütfen yerel esnaftan alış veriş yapın” şeklinde konuştu.

“Esnaf dostu başkanımıza teşekkür ediyoruz”

Esnaf ve sanatkarlara verdiği desteklerden dolayı Bulanık Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatif Başkanı Yakup Kaya’ya teşekkür eden esnaflar ise “Bugün her zaman olduğu gibi yine başkanımız bizleri ziyaret etti. Sıkıntılarımızı dertlerimiz dinledi. Bu duyarlılığı için başkanımıza teşekkür ederiz. Bu vesileyle biz de Bulanıklı hemşerilerimize bir çağrı yapmak istiyoruz. Hemşerilerimize esnafına sahip çık, alışverişini yerel esnaftan yap, mahalle kültürünü koru çağrısı yapıyoruz. Tüm hemşerilerimize pandemi nedeniyle olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkârlarımızdan alışveriş yapmaya davet ediyoruz. Esnaf dostu Kooperatif Başkanı Yakup Kaya başkanımıza bize verdiği desteklerden, esnaf ve sanatkârlarımıza gösterdiği yakın ilgilerinden dolayı bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerine yer verdiler.